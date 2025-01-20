حدث في ساعات| حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. وقرار مهم بشأن نشر إعلانات الأدوية

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الإثنين العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها: إعلان محمد جبران، وزير العمل، أن يوم السبت المُقبل الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، كما نفى نائب رئيس اتحاد العمال، إن ما تم تداوله بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

"الأعلى للإعلام" وهيئة الدواء: منع نشر إعلانات الأدوية دون موافقة مسبقة

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والمستشار وليد محمود، عضو الأمانة الفنية بالمجلس، ومن جانب هيئة الدواء المستشار د.محمد الدمرداش، المستشار القانوني للهيئة، ود. أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات بالهيئة.

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حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7 آلاف جنيه

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن ما تم تداوله في الساعات الماضية بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، لا أساس له من الصحة.

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تنويه من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا: شبورة ضبابية وأمطار رعدية بهذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025

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العمل: صرف 2.2 مليون جنيه منحًا ورعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، اعتماد صرف مبلغ إجمالي قدره 2 مليون و266 ألفًا و132 جنيهًا لدعم العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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وزير الصحة يبحث مع شركة فرنسية تعزيز الاستثمارات الدوائية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعا مع وفد شركة سيرفيه الفرنسية العالمية، لبحث سبل تعزيز توطين إنتاج الأدوية الحيوية في مصر، مع التركيز على أدوية علاج الأورام وأمراض القلب.

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رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي

شهد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى والذى يستمر تنفيذه على مدار عدة أيام، بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

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ضبط 400 مخالفة.. الجيزة: حملات لمتابعة خطوط السير والرقابة الدورية للمواقف

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مجهودات جهاز السرفيس والنقل الجماعي وجهود الرقابة لخطوط السير والمواقف وضمان انتظام العمل بها وتوفير العدد الكافي من سيارات السرفيس لاستيعاب حركة المواطنين والطلاب خلال أيام إمتحانات منتصف العام الدراسى.

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وزير الطيران يكشف سبب تراجع مستوى خدمات مصر للطيران

قال وزير الطيران المدنى، سامح الحفنى، إن الوزارة تسعى إلى تطبيق منظومة تكنولوجية بمطار القاهرة، وذلك لتقليل الزحام وتسريع الخدمات.

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رسميًا.. موعد إجازة ثورة يناير وعيد الشرطة للقطاع الخاص

أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن يوم السبت المُقبل الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، واعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 200.

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الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من مستشار النمسا.. ويناقشان أوضاع غزة وسوريا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من المستشار النمساوي "ألكسندر شالينبرج".

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