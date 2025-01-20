بدء جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة النهوض بالطيران المدني

نشأت علي

افتتح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة للحكومة بشأن النهوض بقطاع الطيران المدني.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة استعراض النائب محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدمًا منه وعدد من الأعضاء، وموجهًا إلى الدكتور سامح أحمد زكي الحفني، وزير الطيران المدني، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل دعم الطيران العارض، وتعزيز كفاءة شركات الطيران، والتوسع التكنولوجي بها.