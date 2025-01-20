والدة كارما: ابنتي ليست الضحية الأولى للطالبة المعتدية

كتبت- داليا الظنيني:

كشفت نسرين أنور، والدة الطالبة كارما التي تعرضت لاعتداء عنيف داخل مدرسة دولية، عن تفاصيل جديدة حول الواقعة، مؤكدة أن ابنتها ليست الضحية الأولى للطالبة المعتدية.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، أوضحت والدة كارما أن الطالبة التي اعتدت على ابنتها كانت قد ارتكبت حادثة مماثلة في العام الماضي، حيث اعتدت على زميلة أخرى بالمدرسة.

كما كشفت عن أن الطالبة المعتدية كانت تتوجه إلى نفس المستشفيات التي تتوجه إليها كارما، وتستخرج تقارير طبية مزورة تدعي فيها تعرضها للإصابة.

وأكدت والدة كارما، أن ابنتها تعيش حالة من الرعب والخوف الشديدين منذ وقوع الحادث، وتحتاج إلى دعم نفسي كبير لتجاوز هذه الصدمة.

وأشارت إلى أن ابنتها كانت في حالة نفسية سيئة للغاية بعد الحادث، لدرجة أنها كانت تمسك بيدها خوفًا.

وعبرت والدة كارما عن ارتياحها لقرارات وزارة التربية والتعليم والنيابة العامة بشأن الواقعة، مؤكدة أن هذه الإجراءات ساهمت في تحسن الحالة النفسية لابنتها، التي بدأت تستعيد عافيتها تدريجيًا بعد أن شعرت بأن هناك من يدافع عنها ويحمي حقوقها.

وأكدت والدة كارما أنها لن تتنازل عن حق ابنتها، وأنها مصممة على متابعة القضية قضائياً حتى النهاية، مشيرة إلى أنها لن تستسلم لأي ضغوط.

اقرأ أيضًا:

خاص| الشركة الراعية لابتكار "صمام مجدي يعقوب" تكشف عن التمويل وردود الفعل

برودة تصل حد الصقيع.. 4 ظواهر جوية تسيطر على الطقس حتى الجمعة