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المتحف المصري الكبير يحتضن النسخة السادسة من "آرت كايرو"

06:49 م الأحد 19 يناير 2025

المتحف المصري الكبير

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(أ ش أ):

يستضيف المتحف المصري الكبير الدورة السادسة لمهرجان "آرت كايرو" خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير المقبل، تحت شعار "سلام لكل البلاد"، بمشاركة 27 قاعة عرض من 10 دول عربية وأوروبية، منها مصر، الأردن، لبنان، فرنسا، والدنمارك.

وأكد محمد يونس، مؤسس المهرجان، أن الحدث يتزامن مع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير، مضيفًا أن المهرجان يتيح للزوار حوارًا فريدًا بين روائع الفن المصري القديم وأعمال معاصرة من أبرز الفنانين العرب والعالميين. وأوضح أن المهرجان يحمل رسالة سلام، حيث يجتمع الفنانون وعشاق الجمال على أرض مصر لتعزيز قيم التواصل والسلام.

يشهد المهرجان مشاركة أعمال فنية لنحو 70 فنانًا من مصر والعالم العربي، إلى جانب ندوات تناقش قضايا الفنون التشكيلية وطرق تسويقها، مع إطلاق برنامج جديد لإعداد كوادر نقدية متخصصة.

كما يسلط الضوء على أعمال لفنانين بارزين مثل آدم حنين، حلمي التوني، وسعاد مردم بك، بجانب قاعات عرض كبرى مثل "وادي فنان" الأردنية و"أرميه" اللبنانية.

يهدف المهرجان إلى إبراز ازدهار الفن التشكيلي في المنطقة العربية، والتأكيد على دور الفن كرسالة سلام وجسر للتواصل الثقافي.

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المتحف المصري الكبير مهرجان آرت كايرو مصر الأردن لبنان فرنسا الدنمارك
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