إلغاء قرار فصل السيد البدوي من حزب الوفد - (تفاصيل)

كتب- عمرو صالح:

أصدر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، قرارًا بسحب قرار فصل السيد البدوي من حزب الوفد وذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب.

وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد قد ألغت قرارالدكتور عبد السند يمامة، بفصل رئيس الحزب الأسبق الدكتور السيد البدوي، والصادر في ٥ يناير، بقرار من أغلبية الأعضاء واعتباره كأن لم يكن.

اقرأ أيضاً:

"التعليم": اليوم إجازة رسمية من امتحانات الشهادة الإعدادية بكافة المحافظات

طالبة تكسر أنف زميلتها في مدرسة دولية.. والتقرير الطبي يوصي بهذا الإجراء