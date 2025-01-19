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إلغاء قرار فصل السيد البدوي من حزب الوفد - (تفاصيل)

05:18 م الأحد 19 يناير 2025

السيد البدوي

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كتب- عمرو صالح:

أصدر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، قرارًا بسحب قرار فصل السيد البدوي من حزب الوفد وذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب.

وكانت الهيئة العليا لحزب الوفد قد ألغت قرارالدكتور عبد السند يمامة، بفصل رئيس الحزب الأسبق الدكتور السيد البدوي، والصادر في ٥ يناير، بقرار من أغلبية الأعضاء واعتباره كأن لم يكن.

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السيد البدوي حزب الوفد عبد السند يمامة
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