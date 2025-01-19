إعلام عبري: إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم

القاهرة- مصراوي

قالت القناة الـ12 العبرية، إن إسرائيل تسلمت الآن قائمة بأسماء الأسيرات الثلاثة المفترض الإفراج عنهن اليوم الأحد، ضمن المرحلة الأولى للصفقة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، عن مصدر مطّلع، إن حماس تنقل الآن أسماء الأسرى الإسرائيليين إلى الوسطاء.

وأفادت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، أن مسؤولين إسرائيليين يقدرون أنه سيتم الإعلان عن هوية النساء الثلاث المتوقع إطلاق سراحهن قريبًا جدًا.

وقالت القناة العبرية، إن الصفقة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حمـاس) ستتم اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأحد، تأجيل بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، بسبب عدم تقديم الحركة لقائمة بأسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم.

ونقلت وكالة فرانس برس (أ ف ب) عن قيادي في حركة حمـاس، أنه سيتم تسليم قائمة أسماء الأسرى "في أي لحظة".

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ، بدايةً من الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الأحد. وفي اليوم الأول من صفقة التبادل، ستُسلم "حماس" 3 أسرى إسرائيليين، بينما ستُفرج إسرائيل عن 95 أسيرًا فلسطينيًا. وقد أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عن أسمائهم.