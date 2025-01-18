وزير الخارجية: مصر تتحرك لعقد مؤتمر دولي في القاهرة لإعادة إعمار غزة

كتبت- داليا الظنيني:

كشف السفير دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن مصر عقدت مؤتمر القاهرة للاستجابة الإنسانية وجمعت مبالغ مالية لتمويل مئات من شاحنات المساعدات لأهالي غزة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تساهم مع المجتمع الدولي على توفير مستشفيات طبية داخل قطاع غزة لعلاج المصابين الفلسطينيين.

وأشار السفير دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستتولى مسئولية إدارة قطاع غزة، وسيتم تنفيذ مشروعات للتعافي المبكر بشكل سريع لتوفير المياه وحل مشاكل الصرف الصحي في غزة.

وأردف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تتحرك لعقد مؤتمر دولي في القاهرة لإعادة إعمار غزة، وتقود مع المجتمع الدولي عمليات إزالة الركام وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأوضح أن هناك تنسيق مع الأشقاء في الإمارات وعمان والجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس والعراق ليكون هناك موقف عربي بشأن القضية الفلسطينية .



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