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"الأكاديمية العسكرية" تستقبل مسؤول التعاون الدولي للقوات البرية الفرنسية

04:16 م السبت 18 يناير 2025

الفريق أشرف سالم زاهر

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كتب- محمد سامي:

استقبلت الأكاديمية العسكرية المصرية، العميد ستيفان ريشو، مسؤول التعاون الدولي للقوات البرية الفرنسية والوفد المرافق له، بمقرها الجديد بالقيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

بدأت فعاليات الزيارة بعرض فيلم تسجيلي تناول نشأة وتطور ودور الأكاديمية في تخريج أجيال متعاقبة من الضباط المؤهلين بأحدث الأساليب العلمية المدروسة، فضلًا عن دورها في إعداد كوادر من المدنيين العاملين بمختلف القطاعات الحكومية بالدولة وفقًا لأرقى العلوم التي تتناسب مع مختلف تخصصاتهم طبقًا لطبيعة عملهم.

أعقب ذلك تفقد ميادين التدريب والمعامل الدراسية التخصصية التي تواكب أحدث الوسائل التعليمية التكنولوجية لتعظيم إمكانيات وقدرات الدارسين بواسطة نخبة من أعضاء هيئة التدريس لمختلف المجالات العلمية، والمرور على نادي الفروسية الذي روعي في تصميمه اتباع أحدث المعايير الدولية في مجال رياضة الفروسية بما يكسب الفارس أرقى المهارات الميدانية وصفات الشجاعة والثقة بالنفس.

وتفقد الوفد، صالة الألعاب الرياضية المزودة بأحدث الأجهزة المتطورة التي تسهم في الارتقاء بالقدرات البدنية للطلبة، وألقى ممثل من الوفد الفرنسي محاضرة لضباط وطلبة الأكاديمية للتعريف بإمكانات القوات البرية الفرنسية والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية.

في ختام الزيارة، أشاد مسؤول التعاون الدولي للقوات البرية الفرنسية بما شاهده داخل الأكاديمية العسكرية المصرية من قدرات وإمكانيات تكنولوجية تعكس مدى ما وصلت إليه الصروح التعليمية بالقوات المسلحة المصرية من تطوير وتحديث في نظم الإعداد والتأهيل وفقًا لأرقى مستويات التعليم المتطورة.

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الأكاديمية العسكرية المصرية القوات البرية الفرنسية العاصمة الإدارية الجديدة أشرف سالم زاهر
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