"لو عايز عربة طعام متنقلة".. تعرف على شروط الترخيص بالتفاصيل

كتب- عمرو صالح:

تُعد عربات الطعام المنتشرة بالشوارع، إحدى مصادر الدخل لسد الاحتياجات المعيشية، إذ يعتمد عدد كبير من الشباب على بدء حياتهم بمشروع عربة الطعام كونها تقدم خدمات وأطعمة بأسعار تنافسية.

ومع زيادة أعدادها وكثرة انتشارها وضعت الدولة ضوابط قانونية لتنظيم هذا النشاط وضمان التزامه بالمعايير الصحية والبيئية.

ويستعرض مصراوي شروط ترخيص عربات الطعام بالشوارع والتي جاءت كالتالي:-

1- التقديم على تصريح رسمي:

يُقدَّم الطلب في الجهة المختصة مثل الأحياء أو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد.

2- إحضار الأوراق القانونية للعربة:

مستند ملكية العربة، سواء كانت مملوكة بالكامل أو مُعدة عبر شراكة.

شهادة الفحص الفني من المرور، والتي تؤكد صلاحية العربة وسلامة التجهيزات.

3- الاشتراطات الصحية:

شهادة صحية لصاحب العربة والعاملين بها، تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.

الالتزام بمعايير النظافة أثناء تحضير الطعام وتقديمه.

4- الموقع المخصص للعمل:

يُحدد مكان عمل العربة من قبل الجهة المسؤولة، مع تجنب الأماكن المزدحمة أو التي تعرقل حركة المرور ولا يجوز تغيير الموقع المحدد إلا بموافقة رسمية.

5- الرسوم والتأمين:

دفع الرسوم المقررة للحصول على الترخيص وتجديده سنويًا.

تأمين شامل ضد الحوادث أو الأضرار التي قد تنتج عن نشاط العربة.

6- الالتزام بالنشاط المحدد:

تُرخص العربة بنشاط معين (طعام ساخن، مشروبات، حلويات) ولا يجوز تغييره إلا بتصريح جديد.

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