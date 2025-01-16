نهاد أبو القمصان ضيفة أولى حلقات بودكاست المجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي:

أطلق المجلس القومي للمرأة أولى حلقات البودكاست تحت عنوان "معايير النجاح"، الذى يطلقه من داخل أستوديو المجلس تحت عنوان " الكلام على ايه".

واستضافت أولى حلقات بودكاست المجلس القومي للمرأة نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان تناولت الحديث عن معايير النجاح في الحياة العملية والأسرية وأرست خلالها مجموعة من الرسائل المهمة لتحقيق النجاح في الحياة الأسرية والعلاقة بين الرجل والمرأة والحياة الزوجية واستشهدت بتجارب من حياتها العملية والشخصية.

حيث أكدت نهاد أبو القمصان في رسائلها من خلال البودكاست على أن الحياة من غير خناقات "ماسخة" وسخيفة والجواز مش تحدي ولا إنجاز الجواز ونس ودفا للقلب وشراكة في العمر والحياة.

وتابعت: "النجاح الحقيقي الذي يحسسك بالسعادة والأمان والتميز"، مؤكدة أن مفتاح النجاح الأول لأي علاقة إن الطرفين لم يهينوا بعض.

وفى حديثها عن معيار النجاح قالت "أبو القمصان"، إن النجاح معيار واسع ونسبي ومبني على رؤية الشخص لنفسه وفكرة النجاح بشكل عام إنك تعملي حاجه مبسوطة بيها وسعيدة وتشعرى فيها بالإنجاز مثلًا لما بعمل أكله حلوة أو احقق إنجاز في قضية معينة.

وتابعت فى رسالتها لأي سيدة إعملي التي يحققلك السعادة والإنجاز ويحسسك إنك متميزة، وعن الزواج وشريك الحياة قالت: الجواز للست والراجل مرحلة فى الحياة لا يمكن إعتبارها كونها إنجاز ولكنها مرحلة من مراحل الحياة الجواز من المراحل المهمة فى الحياة وتطور مهم للرجاله والستات.

وأضافت: الجواز حاجه لها علاقة بالونس ودفء القلب ولغة مشتركة بين الإثنين واستشهدت بتجربة مع أحد أساتذتها: كان حد من أستاذتي الكبار اتجوز بسببى بعد ما عدى سن الستين قلتله وبعدين مين هيجى يخبط عليك قلتله اتجوز عيش حياتك النهاردة عنده 82 سنة وبنته في ثانية ثانوي.

وتابعت: "بستغرب أما بشوف بنات تقول أنا مش محتاجة راجل ولما أشوف رجالة بتقول أنا مستقل بذاتي ومش محتاج ست في حياتى الناس عندها مفاهيم ملغبطة وستات بتقول لنفسها يا إما اشتغل يا ابقى ست بيت".

وعن تجربتها فى الجواز، قالت مع الجواز مكنتش بجهز بيتي عشان الناس تقول إننا شطار وأي اثنين مهما كانت إمكانياتهم تخطيطهم وميزانيتهم أقل كتير من التي عايزينه كنا بنخطط حياتنا على ظروفنا إحنا ومهما كنا عارفين بعض بيكون في أختلاف بالعادات والحياة استمرت لأن عمرنا ما غلطنا في بعض

وأضافت: "مفتاح النجاح الثاني إنك وأنتي بتختاري راجل تتجوزيه مش تبقى بتدورى على عريس ولكن تبقى بتدوري على شريك".

وقالت: البنات التي تنظر للعربية والساعة والشقة مبتحترمش نفسها ولو أنتي شايفه إنك هتنجحي وتعتمدي على نفسك وتحققي التي انتي عايزة مش هتنظري حد يجبلك العربية والخاتم والشنطة ولو أنتي معندكيش ثقة فى نفسك ولازم تتعلقي في راجل يجبلك اللى أنتي عايزة هتدوري على راجل يعملك كل ذلك.

وعن تجربتها فى إختيار شريك الحياة قالت بمقاييس الشقة والعربية حافظ جوزي مش كان هيبقى رقم واحد وإحنا كنا وش السعد على بعض وكنا أصحاب كنت بدور على حد صاحبي حد يفهمني ولو هو راجل عقله صغيرة كان لازم يطفش من أول يوم لأني قلتله إنى مبحبش الضغط وأني شغلي مهم عندي.

يذكر، أنه وتم تصوير حلقات البودكاست باستوديو المجلس القومي للمرأة ويعد باكورة الأعمال الإعلامية له ويتضمن الموسم الأول من البودكاست ثمان حلقات تقدمها الإعلامية سارة قناوى تناقش قضايا متنوعة منها أن العمر مجرد رقم وتأثير مواقع التواصل الإجتماعي على المراهقين وتحديات العام الأول في الزواج وغيرها من القضايا العامة التى يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين وسوف يتم عرضه على جميع منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس.

وأطلق المجلس اليوم برومو للتنويه عن البودكاست وسوف تذاع حلقاته بدءًا من الأسبوع المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن أستوديو المجلس القومي للمرأة هو أستوديو تلفزيوني متخصص فى إنتاج مواد إعلامية توثق جهود المجلس وأنشطته وتناقش قضايا المرأة والأسرة المصرية وقد شهد إطلاق مواد إعلامية متنوعة خلال الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.