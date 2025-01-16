رئيس الوزراء: نستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتابع منظومة الإفراج الجمركي بشكل مستمر، بهدف تخفيض المدد الخاصة بالإفراج الجمركي لتصل إلى يومين فقط.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذا الهدف بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، مثل وزارة الاستثمار ووزارة النقل، بالإضافة إلى إدارات الموانئ وهيئة قناة السويس الاقتصادية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانخفاض في مدة الإفراج الجمركي.

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