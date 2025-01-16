إعلان

رئيس الوزراء: خطوات جديدة لتوطين صناعة السيارات وتعزيز الشراكات الصناعية

04:42 م الخميس 16 يناير 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تطورات مهمة هذا الأسبوع فيما يتعلق بتوطين صناعة السيارات في مصر، حيث شهدت البلاد حدثين بارزين في هذا المجال.

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، إلى لقائه مع إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال تصنيع الإطارات، والتي تمتلك قاعدة صناعية قائمة في محافظة الإسكندرية.

وأضاف "مدبولي"، أنه تم الاتفاق مع الشركة على مضاعفة إنتاج المصنع الحالي المتخصص في إطارات سيارات النقل الثقيل، بالإضافة إلى بدء تصنيع إطارات الدراجات النارية، مما يمثل خطوة جديدة لتعزيز الصناعة المحلية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في دعم الصناعات الاستراتيجية وتوسيع الشراكات مع كبرى الشركات العالمية لتحقيق أهداف توطين التكنولوجيا وزيادة القدرات الإنتاجية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

اقرأ أيضًا:

أكثر من 1800 فرصة عمل متاحة برواتب مجزية والتقديم حتى هذا الموعد- التخصصات وخطوات التقديم

"فيضانات غير مسبوقة"..خبير يكشف مفاجأة بشأن مياه سد جبل الأولياء

رئيس الوزراء: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة جاء بعد جهود مضنية لأكثر من عام

بعد ضمه للأوقاف.. أبرز المعلومات عن أكبر مسجد في مصر

الدكتور مصطفى مدبولي توطين صناعة السيارات رئيس الوزراء الشراكات الصناعية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس الوزراء: جاهزون لتقديم الدعم اللوجستي لأهالي غزة

إعلان

إعلان

لا بيع ولا شراء.. كيف أثرت الرسوم الجمركية على سوق المحمول؟ (صور)
سيناريوهات "اليوم التالي للحرب".. ما مصير حماس بعد اتفاق غزة؟