رئيس الوزراء: خطوات جديدة لتوطين صناعة السيارات وتعزيز الشراكات الصناعية

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تطورات مهمة هذا الأسبوع فيما يتعلق بتوطين صناعة السيارات في مصر، حيث شهدت البلاد حدثين بارزين في هذا المجال.

وأشار "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، إلى لقائه مع إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال تصنيع الإطارات، والتي تمتلك قاعدة صناعية قائمة في محافظة الإسكندرية.

وأضاف "مدبولي"، أنه تم الاتفاق مع الشركة على مضاعفة إنتاج المصنع الحالي المتخصص في إطارات سيارات النقل الثقيل، بالإضافة إلى بدء تصنيع إطارات الدراجات النارية، مما يمثل خطوة جديدة لتعزيز الصناعة المحلية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في دعم الصناعات الاستراتيجية وتوسيع الشراكات مع كبرى الشركات العالمية لتحقيق أهداف توطين التكنولوجيا وزيادة القدرات الإنتاجية بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

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