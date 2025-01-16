محلية النواب توصي بإقامة مشروع مرسى سياحي في أرمنت

كتب- نشأت علي:



ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت الصن بشأن رفض الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة والسكان إقامة مشروع مرسى سياحي على نهر النيل في مركز أرمنت بمحافظة الأقصر.



ويهدف المشروع إلى تعزيز التنمية السياحية بالمنطقة، لكنه يواجه تحديات في الموافقات البيئية.

وأوضح رئيس اللجنة النائب أحمد السجينى، أن المنطقة المحيطة بالمرسى تشمل العديد من المشروعات السياحية مثل الكورنيش والمعبد الذي يحتاج إلى ترميم.

وقد أيدت محافظة الأقصر والنائب المقدم للمشروع الحاجة إلى إقامة المرسى.

وأكد رامي حماد، ممثل وزارة الصحة، أن الموافقات للمشروعات على ضفاف النيل هي من اختصاص اللجنة العليا للمياه التي يترأسها وزير الصحة، وتضم وزراء الزراعة، الري، والبيئة.

وقال إنه إذا تمت الموافقة من اللجنة، يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ المشروع.

طارق غنيم، ممثل وزارة البيئة، ذكر أن هناك ضوابط وموافقات تتعلق بالتعامل مع المخلفات.

وأوضح أنه لا مانع من تنفيذ المشروع في حال تلبية جميع الاشتراطات البيئية.

وأوصت اللجنة باستكمال النظر في الموضوع يوم 26 يناير الجاري لمتابعة الإجراءات المتخذة ونتائج المباحثات المتعلقة بالمشروع، وتحديد ما إذا كانت هناك خطوات عملية يتم تنفيذها على أرض الواقع.





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