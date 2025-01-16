"محلية النواب" تناقش تأخر إنشاء فرع بنك ناصر في إسنا بمحافظة الأقصر

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، في اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة زينب السلايمي حول تأخر تنفيذ إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي في مركز إسنا بمحافظة الأقصر.

وأشارت النائبة إلى أن التأخير جاء بسبب تغيير مجلس إدارة البنك، رغم تخصيص المحافظة لقطعة أرض بنظام الشراء وبسعر رمزي للمتر.

حضر الاجتماع عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وأعضاء من مجلس النواب عن المحافظة، إلى جانب أسامة السيد، العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي.

وأكد النائب أحمد السجيني، أن اللجنة ستتابع الموضوع أسبوعياً لحين الوصول إلى حل نهائي.

وأضاف أن اللجنة تعمل على متابعة الملفات التي تمس المواطنين بشكل مباشر.

من جانبه، أوضح محافظ الأقصر أن هناك خطوات جارية لتفعيل المشروع نظراً لحاجة المنطقة إلى خدمات البنك.

وأشار العضو المنتدب لبنك ناصر إلى أن التكلفة المالية قد تكون العائق الأساسي أمام تنفيذ الفرع.

النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، شدد على أهمية البعد الاجتماعي لإنشاء البنك لخدمة شريحة واسعة من المواطنين، مؤكداً أن التزام البنك السابق بإنشاء الفرع يعد تعهداً يجب تنفيذه مع ضرورة مراعاة التكلفة.

النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، طالب بمراعاة الجدوى الاقتصادية مع التركيز على البعد الاجتماعي لتحسين الخدمات المقدمة.

وأوضح النائب السجيني أن تقديم الخدمات لا يعني بالضرورة تكبد البنك خسائر، مشيراً إلى أن عدم وجود حوكمة للإنفاق على المقرات قد يكون السبب الرئيسي.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة توفير رد شامل حول مضمون طلب الإحاطة بحلول 26 يناير الجاري.

كما أكدت أهمية إيجاد مقر لتقديم الخدمة في مركز إسنا، سواء من خلال إنشاء فرع للبنك أو التعاون مع جهات أخرى، بشرط ألا يبعد الموقع عن الأرض المخصصة لإنشاء الفرع بمسافة تزيد على 5 كيلومترات.

ودعت اللجنة البنك إلى تقديم تفاصيل الاشتراطات الفنية والمواصفات المطلوبة لإنشاء الأفرع.

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