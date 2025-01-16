وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد والتأهيل المتكامل للضباط الذين تم اختيارهم للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج.

جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وممثلي وزارة الخارجية.

بدأت الفعاليات بعرض الأنشطة المختلفة التي نُفذت خلال الدورة بما يسهم في تطوير وتنمية مهارات الضباط في مجالات العمل الدبلوماسي، وتم عرض فيلم تسجيلي تناول مراحل عملية التأهيل للعناصر التي تم اختيارها ليكونوا خير سفراء للقوات المسلحة بمختلف الدول الشقيقة والصديقة.

وألقى اللواء أركان حرب شريف فكري، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر الذي توليه لإعداد وتأهيل أعضاء التمثيل العسكري وفقًا لأحدث الأساليب العلمية المدروسة، مشيرًا إلى أن تلك الدورات تساهم في زيادة وعي وإدراك الدبلوماسيين بما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات على مختلف الأصعدة وتصقل خبراتهم المعرفية بما يسهم في أداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه.

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهنأ عناصر التمثيل الدبلوماسي العسكري على انتهاء دورة الإعداد والتأهيل التي تسبق توليهم مناصبهم، مشيرًا إلى حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم في المرحلة المقبلة لاستكمال مسيرتهم الوطنية بالخارج وتمثيل الدولة المصرية تمثيلًا مشرفًا.

كما أكد العلاقات المتميزة التي تربط القوات المسلحة المصرية بنظائرها من الدول الشقيقة والصديقة وضرورة العمل الدؤوب لتعزيز التعاون في مختلف المجالات العسكرية بما يدعم دور مصر المهم والمحوري على المستويين الإقليمي والدولي.

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