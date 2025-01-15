"الزراعة": تنظيم أكبر حملة توعية حول الاستخدام الآمن للمبيدات بالتعاون مع "مستقبل وطن"

القاهرة- أ ش أ:

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وبالتعاون مع حزب "مستقبل وطن"، واحدة من أكبر حملات الإرشاد والتوعية على مستوى الجمهورية.

وذكر بيان لوزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار الدعم الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يضع على عاتقه مسؤولية النهوض بالقطاع الزراعي المصري، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق، الداعمة لكافة الأنشطة المعرفية والتوعوية التي تستهدف المزارع المصري.

وقال رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة الدكتور محمد عبدالمجيد، إن الحملة استهدفت توعية أكثر من 5 آلاف مزارع في جميع محافظات مصر، حول أسس الاستخدام الآمن والمسؤول لمبيدات الآفات الزراعية.

وأشار عبدالمجيد إلى التزام وزارة الزراعة بالعمل المستمر على تعديل السلوكيات الخاطئة في تداول واستخدام المبيدات، حفاظا على صحة المواطن المصري والبيئة وسمعة الصادرات الزراعية المصرية، وبما يعزز من قدرة المزارع على تحقيق إنتاجية عالية وفق المعايير الآمنة والممارسات الزراعية الجيدة.

وأوضح أن فعاليات الحملة التدريبية امتدت خلال الفترة من 14 ديسمبر 2024 حتى 31 ديسمبر 2024، وشملت عدة موضوعات رئيسية حول أهمية المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية لتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية والتعريف بالبطاقة الاستدلالية للمبيدات وكيفية قراءة وفهم المعلومات على عبوات المبيدات، وكذلك التطبيق الميداني الأمثل للمبيدات لضمان الاستخدام الفعال والآمن، بالإضافة إلى طرق التعرض للمبيدات والإسعافات الأولية، بما يشمل أعراض التسمم والإجراءات الوقائية.

وشهدت الحملة نجاحا كبيرا بتدريب آلاف المزارعين والمهندسين الزراعيين على مستوى الجمهورية، مع تقديم تطبيقات ميدانية لتعزيز فهم الرسائل التوعوية، وجاءت الحملة كجزء من الجهود المستمرة للجنة مبيدات الآفات الزراعية في نشر الوعي المجتمعي بأهمية استخدام المبيدات بشكل آمن وفعال.

وأكد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية تقديره للجهود الكبيرة التي بُذلت لإنجاح الحملات الإرشادية من قبل القائمين على حزب "مستقبل وطن"، ممثلين في النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس وأمين عام الحزب، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب وأمين أمانة الزراعة والفلاحين بالحزب.