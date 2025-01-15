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بث مباشر| رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر

01:54 م الأربعاء 15 يناير 2025

الدكتور مصطفى مدبولى

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كتب - محمد عبدالناصر:
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم احتفالية افتتاح خطوط تجميع سيارات "جيلي" في مصر، في خطوة تعكس جهود الدولة لتوطين صناعة السيارات وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية.

يحضر الاحتفالية عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي شركة "جيلي" العالمية، مما يؤكد أهمية هذا المشروع في دعم القطاع الصناعي المصري.

وينشر مصراوي بثا مباشرا لاحتفالية تجميع سيارات جيلي في مصر.

و يعد هذا المشروع جزءًا من استراتيجية الدولة لتطوير الصناعة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خطوط تجميع سيارات جيلي
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رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر
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