هيئة الدواء وسلامة الغذاء تحسمان جدل نقل تبعية المكملات الغذائية

كتب- أحمد جمعة:

علقت هيئتا الدواء المصرية وسلامة الغذاء، على ما تردد مؤخراً بشأن إعداد مشروع قرار يتعلق بنقل تبعية المكملات الغذائية بين الهيئتين.

وأكدت هيئة الدواء والهيئة القومية لسلامة الغذاء في بيان مشترك، أنه لم يرد إليهما أي طلب أو إخطار بهذا الشأن من أي من جهات الدولة المختلفة.

وشددت الهيئتان على استمرار التعاون المثمر بينهما لخدمة صحة وسلامة المواطن المصري، حيث تواصلان العمل وفق آليات مشتركة تحقق التكامل والفعالية في مراقبة وتنظيم المستحضرات والمكملات الغذائية.

ويأتي هذا التعاون امتداداً لجهودهما التكاملية الرامية إلى تعزيز كفاءة الرقابة وضمان أعلى معايير السلامة والجودة، وفق البيان.

تجدر الإشارة إلى وجود لجان مشتركة تعمل على توحيد الرؤى واتخاذ القرارات المنظمة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة تصب في مصلحة المواطن المصري، انطلاقاً من الالتزام المشترك تجاه صحة وسلامة أبناء الوطن العزيز.

وأكدت الهيئتان أن الهدف الأسمى لعملهما هو خدمة المواطن المصري وضمان سلامته وصحته من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية الممكنة، والالتزام بأعلى المعايير الدولية في الرقابة والتنظيم.