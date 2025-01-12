مجلس النواب يوافق على حالات تسليم الرسائل المضبوطة للمتهم

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة لمجلس النواب، على ضوابط تسليم الرسائل والخطابات المرسلة للمتهم، إليه، بمشروع قانون الإجرءات الجنائية.

وجاء نص المادة (٨٥) على:

تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتضى مصلحة التحقيق غير ذلك.

ويجوز لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.

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