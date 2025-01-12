محافظ الجيزة: انتظام الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب لمنع الغش

كتب- أحمد الجندي:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، دون تسجيل أي معوقات تُذكر.

وبحسب بيان، تشمل الامتحانات المراحل الابتدائية، الإعدادية، والثانوية، حيث يؤدي 778,194 طالبًا وطالبة امتحانات المرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي، و228,998 طالبًا وطالبة بالصف الأول الإعدادي، و213,169 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الإعدادي، بالإضافة إلى 104,014 طالبًا وطالبة بالصف الأول الثانوي، و89,510 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي.

وأكد "النجار" على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتهيئة المناخ المناسب داخل اللجان لضمان تركيزهم، إلى جانب توفير الرعاية الصحية أثناء الامتحانات.

كما شدد على ضمان الشفافية والنزاهة ومنع جميع صور الغش، مع المتابعة المستمرة لسير الامتحانات والاستجابة الفورية لأي طوارئ.

كما وجه محافظ الجيزة، بضرورة التزام الطلاب بتعليمات وقواعد أداء الامتحانات، مشددًا على متابعة جاهزية اللجان يوميًا وتذليل أي عقبات لضمان الأجواء الملائمة.

وأوضح "النجار" أنه تم تفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، مع التنسيق المستمر مع غرف العمليات بديوان مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات وتلقي أي بلاغات أو إخطارات فور وقوعها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل.

من جهته، قام سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بجولات تفقدية لعدد من المدارس لمتابعة انتظام العملية الامتحانية مشيراً إلى تحويل بعض المخالفات التي تم رصدها إلى الشؤون القانونية للتحقيق، ومنها مخالفات النظافة في مدرستي نزلة شهداء الشوبك التابعة لإدارة البدرشين التعليمية، والجزيرة الرسمية التابعة لإدارة العياط التعليمية.

وأكد مدير المديرية على الالتزام بالتوجيهات الصادرة، وأهمية تواجد مديري الإدارات التعليمية خلال الامتحانات، والتأكد من وصول أوراق الإجابة وبدء اللجان في مواعيدها المحددة مشدداً على منع دخول الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو المراقبين، لضمان نزاهة العملية الامتحانية.

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