حدث في 8ساعات| تطورات افتتاح المتحف المصري الكبير.. والأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها تأكيد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه لن يتم تطبيق قرار السلطات الصحية السعودية بإلزام الراغبين في السفر إلى المملكة، بضرورة الحصول على لقاح الحمى الشوكية، قبل السفر بـ10 أيام.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

ورم نادر.. كواليس أزمة وفاة سيدة داخل مستشفى الكهرباء

أكدت مستشفى الكهرباء بألماظة، التابعة لشركة الخدمات الطبية، أنه لا صحة لما تم نشره من ادعاءات واتهامات بخصوص واقعة وفاة زوجة أحد العاملين المترددين على المستشفى نتيجة خطأ طبي، نافية صحة ذلك أو حدوثه على الإطلاق.

للتفاصيل..اضغط هنا

الأزهر: مشاهد تجمُّد الأطفال وموتهم في غزة دليل على أن العالم فقد الإحساس بالضعفاء

أعرب الأزهر الشريف عن أسفه لاستمرار العجز الدولي والأممي تجاه ما يتعرَّض له الشعب الفلسطيني من أوضاع مأساوية في قطاع غزة المحاصر لأكثر من خمسة عشر شهرًا، خاصةً في فصل الشتاء الذي سجَّل وقائع مأساوية لغرق الخيام واقتلاعها وانهيارها على ساكنيها، وتجمد الأطفال حتى الموت في أحضان أمهاتهم.

للتفاصيل..اضغط هنا

الخط الرابع للمترو والمناطق المحيطة.. تطورات افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أنه يقوم بمتابعة ميدانية مكثفة لتنفيذ أعمال التطوير في محيط المتحف المصري الكبير وقطاع حدائق الأهرام، ضمن خطة الدولة؛ لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المناطق المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه.

للتفاصيل..اضغط هنا

"الجيزة" تسلم 11 وحدة كاملة التشطيب لخريجي دور الرعاية الاجتماعية

أعلن المهندس، عادل النجار، محافظ الجيزة، تسليم 11 وحدة سكنية لعدد من خريجي دور الرعاية الاجتماعية بتكلفة إجمالية تصل إلى 6 ملايين جنيه كاملة التشطيب ومزودة بالأثاث اللازم والأجهزة الكهربائية وعدادات المرافق من مياه الشرب والغاز والكهرباء وذلك بالمجان.

للتفاصيل..اضغط هنا

بيان مهم من الصحة بشأن إلزام المسافرين للسعودية بالحصول على لقاح الحمى الشوكية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه لن يتم تطبيق قرار السلطات الصحية السعودية بإلزام جميع الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة أو الزيارة لـ (المدينة أو جدة أو الطائف أو مكة) بغض النظر عن نوع التأشيرة، بضرورة الحصول على لقاح الحمى الشوكية، قبل السفر بـ10 أيام.

للتفاصيل..اضغط هنا

"مدبولي" يتفقد أنشطة معمل الابتكار الحكومي وبرامج بناء القدرات

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية اليوم بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" الجيزة، يرافقه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات.

للتفاصيل..اضغط هنا

التنمية المحلية: تشغيل 305 مجمعات خدمات حكومية وتنفيذ 292 مشروع أسواق ومواقف وإطفاء

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا، اليوم السبت، مع مسئولي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالوزارة بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة وفريق عمل الوحدة، وذلك في إطار متابعتها المستمرة لسير العمل بالملفات الرئيسية للوزارة.

للتفاصيل..اضغط هنا

وزير الاتصالات: زيادة مراكز الإبداع الرقمية إلى 27 مركزًا في 2025

قدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرضًا حول رؤية استراتيجية مصر الرقمية.

للتفاصيل..اضغط هنا

حالات استبدال العداد التقليدي وتركيب "مسبوق الدفع"

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طرقَ ووسائل استبدال العدادات القديمة والمعطلة بعدادات جديدة مسبقة الدفع؛ لتحسين كفاءة النظام الكهربائي وضمان دقة الفواتير، بهدف تحسين تجربة المستهلكين وضمان تحصيل مستحقات الكهرباء بشكل دقيق ومنظم.

للتفاصيل..اضغط هنا

الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: أمطار على هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

للتفاصيل..اضغط هنا