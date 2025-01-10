موعد إجازة 25 يناير 2025 لموظفي القطاعين العام والخاص

كتب-عمرو صالح:

يتساءل الكثير من موظفي القطاعين العام والخاص عن موعد إجازة ذكرى 25 يناير 2025 وعيد الشرطة، حيث تُعد ضمن الإجازات المدفوعة الأجر لموظفي القطاعين العام والخاص وثاني الإجازات الرسمية لشهر يناير الجاري، بعد إجازة عيد الميلاد المجيد.

ويرصد مصراوي خلال السطور الآتية موعد إجازة 25 يناير حيث تتوافق مع يوم السبت 25 يناير 2025. نظرًا لأن هذا اليوم يتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع للعديد من العاملين، قد يتم ترحيل الإجازة إلى يوم آخر، وفقًا لما يحدده مجلس الوزراء.

يتبقى من إجازات شهر يناير في العام الجديد 2025، 7 أيام تتضمن الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية، وذلك كالتالي:

1- يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2025 موعد العطلة الأسبوعية.

2- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 موعد العطلة الأسبوعية.

3- يوم الجمعة الموافق 17 يناير 2025 موعد العطلة الأسبوعية.

4- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025 موعد العطلة الأسبوعية.

5- يوم الجمعة الموافق 24 يناير 2025 موعد العطلة الأسبوعية.

6- يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة عيد الشرطة المصرية.

7- يوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025 موعد العطلة الأسبوعية.

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