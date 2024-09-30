وزير التموين: 636 مليار جنيه قيمة الدعم للمواطنين منها 135 للخبز والسلع

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم المواطنين، حيث تصل قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة بأشكاله المختلفة إلى أكثر من 636 مليار جنيه.

في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، كشف الوزير عن أن الدعم الموجه للسلع الغذائية والخبز يشكل حصة كبيرة من إجمالي الدعم، حيث يتجاوز 135 مليار جنيه.

وأوضح أن المواطنين كانوا يحصلون على دعم أكبر من القيمة النقدية التي يتم صرفها لهم، وذلك بسبب فرق الأسعار بين السلع المدعمة والأسعار السوقية.

وأشار فاروق إلى أن الدولة كانت تقوم بتوفير بعض السلع بأسعار أقل من أسعار السوق، مما يعني أن المواطن كان يحصل على دعم إضافي غير ظاهر، مؤكدًا أن هذه السياسة تهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.

وشدد الوزير على أن الدولة لن تتخلى عن دعم المواطنين، وأن الهدف هو توجيه الدعم بشكل أكثر استهدافًا وفعالية، بحيث يصل إلى مستحقيه بالفعل.

وأكد أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الدعم لتضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.