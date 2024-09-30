إعلان

BBC

احتفالا بنصر أكتوبر.."الإنتاج الحربي" تشارك بمنتجاتها المدنية في عدد من المعارض

02:14 م الإثنين 30 سبتمبر 2024

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- محمد سامي:

وجه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر العظيم.

وقال المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر؛ إنه تنفيذا لتلك التوجيهات قام قطاع التسويق بالهيئة القومية للإنتاج الحربي بالتنسيق للمشاركة في العديد من المعارض المحلية والدولية المقرر إقامتها بجمهورية مصر العربية خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح بكر أنه سيتم إقامة معرض للمنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي وذلك في دور المركبات والمشاة بمحافظة القاهرة، وكذا إقامة معرض بقرية الحجاج بمحافظة السويس وذلك خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر 2024، حيث ستقوم عدد من شركات الإنتاج الحربي بعرض منتجاتها المدنية لقطاع الأسرة ومنها (المراوح بأنواعها - الشفاط المنزلي - الفويل - الأواني المنزلية - أدوات المائدة والمطبخ من الإستانليس ستيل - الشاشات السمارت مختلفة المقاسات - اللمبات الليد مختلفة القدرات - البوتاجازات - السخانات - الثلاجات - التكييفات).

وأشار إلى أن شركات الإنتاج الحربي تستعد كذلك للمشاركة في معرض "إلكتروتيك" والذي يعد أكبر معرض للأجهزة كهربائية في الشرق الأوسط والمقام في الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، حيث ستشارك العديد من شركات الإنتاج الحربي بمنتجاتها المدنية ومن تلك الشركات (حلوان للصناعات غير الحديدية - حلوان للصناعات الهندسية - بنها للصناعات الإلكترونية - حلوان للأجهزة المعدنية).

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى الإنتاج الحربي احتفال نصر أكتوبر
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* نائب أمين حزب الله عن احتمال توغل إسرائيل بريا: جاهزون للمعركة والخيارات مفتوحة
* أمطار وحرارة واضطراب الملاحة.. توقعات طقس خلال الساعات المقبلة