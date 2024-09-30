احتفالا بنصر أكتوبر.."الإنتاج الحربي" تشارك بمنتجاتها المدنية في عدد من المعارض

كتب- محمد سامي:

وجه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي؛ وذلك بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر العظيم.

وقال المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر؛ إنه تنفيذا لتلك التوجيهات قام قطاع التسويق بالهيئة القومية للإنتاج الحربي بالتنسيق للمشاركة في العديد من المعارض المحلية والدولية المقرر إقامتها بجمهورية مصر العربية خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح بكر أنه سيتم إقامة معرض للمنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي وذلك في دور المركبات والمشاة بمحافظة القاهرة، وكذا إقامة معرض بقرية الحجاج بمحافظة السويس وذلك خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر 2024، حيث ستقوم عدد من شركات الإنتاج الحربي بعرض منتجاتها المدنية لقطاع الأسرة ومنها (المراوح بأنواعها - الشفاط المنزلي - الفويل - الأواني المنزلية - أدوات المائدة والمطبخ من الإستانليس ستيل - الشاشات السمارت مختلفة المقاسات - اللمبات الليد مختلفة القدرات - البوتاجازات - السخانات - الثلاجات - التكييفات).

وأشار إلى أن شركات الإنتاج الحربي تستعد كذلك للمشاركة في معرض "إلكتروتيك" والذي يعد أكبر معرض للأجهزة كهربائية في الشرق الأوسط والمقام في الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، حيث ستشارك العديد من شركات الإنتاج الحربي بمنتجاتها المدنية ومن تلك الشركات (حلوان للصناعات غير الحديدية - حلوان للصناعات الهندسية - بنها للصناعات الإلكترونية - حلوان للأجهزة المعدنية).