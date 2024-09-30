أمطار ورياح شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة



كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الإثنين إلى السبت 5 أکتوبر 2024،

وأضافت الهيئة يوجد اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط يومي الإثنين 30 سبتمبر والثلاثاء 1 أکتوبر، وسرعة الرياح (50 : 70 كم/س) وارتفاع الأمواج من (4:2.5) متر.

وأكدت الهيئة يسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً.

وتابعت: يوجد شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. فرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأكدت الهيئة أنه يوجد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يوم الثلاثاء 01 أكتوبر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة الى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.