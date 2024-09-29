مصدر يكشف موقف القرى من قرار إلغاء اشتراطات البناء الجديدة

كتب- محمد نصار:

أكد مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، أنه لا يوجد أي تغيير في وضع القرى على مستوى المحافظات بعد إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة والعودة للعمل وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن القرى لم تكن خاضعة للاشتراطات البنائية والتخطيطية التي تم إلغائها، حيث كانت هذه الاشتراطات تطبق وقت سريانها على مستوى المدن فقط بالمحافظات.

وأضاف المصدر، أن القرى كانت خاضعة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وبذلك فإن إلغاء اشتراطات البناء لا يؤثر عليها.

وشدد المصدر، على أن العمل بقرار إلغاء اشتراطات البناء الجديدة بالمدن دخل حيز التنفيذ بالفعل مع بداية الأسبوع الجاري.

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