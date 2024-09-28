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استشاري تغذية: الدهون الصحية تساعد الجسم على الاحتفاظ بدرجة حرارته في الشتاء

02:00 ص السبت 28 سبتمبر 2024

الدكتورة ياسمين الصيرفي

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كتب- حسن مرسي:

قالت الدكتورة ياسمين الصيرفي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك نصيحة مهمة يمكن تقديمها للأشخاص الذين يحاولون خسارة وزنهم هي أن يحتوي الطعام على العناصر الغذائية الكاملة، إذ يحتاج جسم الإنسان إلى الفيتامينات والكربوهيدرات والفيتامينات والدهون الصحية.

وأضاف الصيرفي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الدهون الصحية مهمة جدًا؛ لأنها تحتوي على الفيتامينات المهمة التي يحتاجها الإنسان ، ولكن لا بد من عدم الإفراط فيها.

لفتت إلى أن أعضاء جسم الإنسان ثابتة في مكانها بسبب تواجد الدهون، فضلا عن أن الدهون تساعد الجسم على الاحتفاظ بدرجة حرارته في فصل الشتاء، متابعة: الفول والعدس يعتبر من البروتينات النباتية التي تساعد جسم الإنسان على تعويض البروتين الحيواني بالبروتين النباتي.

أشارت إلى أن وجبة الفطار تعد من أبرز الوجبات وأهمهم التي يجب تناولها يوميًا، لكي يستفيد جسم الإنسان بها، كون أنها تساعد الجسم في أنها تعطيه الطاقة اللازمة لإكمال مهام يومه، وتساعد الجسم في تحسين نسبة الأنسولين، مؤكدة أن الفيتامينات لا تعوض نقص البروتينات، ولكنها يمكن أن تعوض نقص الفوائد التي تعوض عليه من تناول الخضروات والفواكه.

الدكتورة ياسمين الصيرفي أعضاء جسم الإنسان الدهون فصل الشتاء الدهون الصحية
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