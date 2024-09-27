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أمطار وحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا السبت

04:46 م الجمعة 27 سبتمبر 2024
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    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار
  • عرض 8 صورة
    طقس حار

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت الموافق 28 سبتمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس غدًا السبت تشهد فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية والغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأضافت "الهيئة"، أنه يسود غدا السبت، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وسيناء، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت أن حالة الطقس غدا تشهد المقبلة، شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانًا، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن طقس غدا السبت يشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المحسوسة المتوقعة السبت، كما يلي:

القاهرة والوجه البحري: 34 مئوية.

السواحل الشمالية: 32 مئوية.

جنوب سيناء: 37 مئوية.

شمال الصعيد: 36 مئوية.

جنوب الصعيد: 40 مئوية.

أمطار رياح حرارة الأرصاد الجوية درجات الحرارة الطقس طقس السبت
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