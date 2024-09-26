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BBC

أجواء حارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة

09:41 م الخميس 26 سبتمبر 2024
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    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار
  • عرض 7 صورة
    طقس حار

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا الجمعة طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر، كما حذرت من تكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وجاءت درجات الحرارة غدًا كالتالي:-

- القاهرة والوجه البحري: والعظمى 33 والمحسوسة 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والمحسوسة 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والمحسوسة 38 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والمحسوسة 35 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 40 والصغرى 25 درجة مئوية.


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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس طقس حار الشبورة المائية السواحل الشمالية
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