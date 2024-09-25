محافظ الجيزة يكلف بقطع المرافق عن أحد المخابز وإزالة مخالفات بناء- تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، لقاءه الأسبوعي مع المواطنين بديوان عام المحافظة، للتعرف على شكاوى وطلبات المواطنين بشكل مباشر والعمل على إيجاد الحلول العاجلة والفورية لها، في ضوء خطة المحافظة بالتفاعل مع المواطنين وفتح قنوات التواصل والتفاعل معهم، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.

وشهد اللقاء بحث عدد من الشكاوى بحي الدقي، تضمنت وجود أعمال بناء مخالف بعقارين بشارعي التحرير وجمعية النسر، ووجود حواجز حديدية بالشارع مما يؤثر على السيولة المرورية.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس حي الدقي، بالمعاينة على الطبيعة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة المخالفات والحواجز الحديدية؛ استجابة لمطالب المواطنين.

كما وجه "النجار"، رئيس حي العجوزة، بقطع المرافق عن أحد المخابز السياحية الكائنة أسفل أحد العقارات بشارع أحمد عرابي؛ لعدم الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى عدم التزامه بتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية مما يعرض حياة المقيمين للعقار للخطر، إلي جانب مراجعة تراخيص جميع الأنشطة التجارية بالعقار محل الشكوى حفاظًا على آمن وسلامة قاطني العقار.

كما كلف المحافظ، رئيس مدينة الجيزة، بمتابعة الشكوى المقدمة من أحد المواطنين المقيمين بترعة الزمر بمنطقة نصر الدين والتي يتضرر فيها من قيام أحد الملاك ببناء غرفة في المسافة الجانبية وضمها إلي شقته وذلك بالمخالفة للقانون واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد المهندس عادل النجار، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني، وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين؛ للاستجابة إلى مطالبهم وحل الشكاوى التي تواجههم للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم.