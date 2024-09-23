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أجواء حارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء بدرجات الحرارة

10:02 م الإثنين 23 سبتمبر 2024
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا طقس حار رطب نهارًا على معظم الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا.‬

وأشارت إلى تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتسجل درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة، والمحسوسة 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة مئوية.

  • جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 38 درجة مئوية.
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الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة الأرصاد
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