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BBC

طقس الـ6 أيام القادمة.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

09:00 ص الخميس 19 سبتمبر 2024
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    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديدة الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديدة الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "هيئة الأرصاد"، أن طقس الـ6 أيام القادمة يشهد عددًا من الأحوال الجوية المتوقعة، منها نشاط رياح.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وتستمر حتى السبت 21 سبتمبر 2024.

وأضافت "الهيئة"، أنه يسود خلال الـ6 أيام القادمة طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأوضحت أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد رياح نشطة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد، على فترات متقطعة.

وتابعت "الأرصاد"، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الأرصاد طقس شديد الحرارة
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