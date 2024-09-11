شديد الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 12 سبتمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إنه يسود غدا الخميس، طقس طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا الخميس تشهد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن طقس غدا يشهد فرص ضعيفة لسقوط الأمطار التي قد تكون خفيفة إلى متوسطة غدًا الخميس على مناطق من "الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد".

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن الأحوال الجوية غدا الخميس تشهد رياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، على حالة الطقس غدا.