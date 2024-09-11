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افتتاح معرض "أصبحت شيء" لأمنية هلال بالأوبرا.. اليوم

03:00 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2024
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    عمل فني بخامة خردة الحديد (2)
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    عمل فني بخامة خردة الحديد (1)

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كتب- محمد شاكر:

تستضيف دار الأوبرا المصرية، فى السادسة مساء الأربعاء ١١ سبتمبر، بقاعة صلاح طاهر معرضاً بعنوان (أصبحت شيء) للفنانة الدكتورة أمنية هلال.

يستمر حتي الأربعاء ١٨ سبتمبر، ويضم ۳۰ عمل فني بخامة خردة الحديدؤ وقد استوحيت الفنانة اسم المعرض من رباعية صلاح جاهين لما تحملها في طياتها هذة الكلمات لتحويل اللا شيء إلى شيء فـ(أصبحت شيء) ليصبح تجسيداً لإبداع الله في خلقة وأيضا التعبير عن البيئة المصرية.

يذكر أن الفنانة حاصلة علي ليسانس آداب عام ۲۰۰۸، وتعمل مسئولا للفنون التشكيلية بقصر ثقافة مدينة نصر، وهي فنانة تهوى النحت والتشكيل بخامتي الحديد الخردة والسلك وتحويلها لمجسمات وشاركت في العديد من المعارض الجماعية طوال مشوارها الفني.

دار الأوبرا المصرية أمنية هلال صلاح جاهين
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