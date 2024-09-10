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البطلة نادية فكري تحتفل ببرونزيتها بزغرودة على الهواء.. وأديب: "البنت شالت جبل"

12:10 ص الثلاثاء 10 سبتمبر 2024

البطلة المصرية نادية فكري

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كتب- حسن مرسي:

احتفلت البطلة نادية فكري، الفائزة ببرونزية البارالمبياد في رفع الأثقال، وأطلقت زغرودة على الهواء تعبيرًا منها عن سعادتها بفوزها ببرونزية البارالمبياد، قائلة: "ربنا كرمني وعوضني وجبر بخاطري بباريس بعد 16 سنة غياب عن منصات التتويج".

وأشارت "فكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه كان لديها يقين أن الله سيكافئها وسيجبر بخاطرها في بطولة باريس، لافتة إلى أنها تبلغ 50 عاما ولكنه تعتبره رقم في البطاقة ولا تهتم به، مضيفة أنه كان هناك عدد كبير من المصريين يشجعونها في صالة الألعاب.

وأضافت نادية فكري، بطلة مصر الفائزة ببرونزية البارالمبياد في رفع الأثقال، "مبسوطة برد فعل المصريين وفرحتهم ليا"، متابعة: "أنا من السيدة زينب وجوزي أحن راجل في الدنيا وهو بطل بارالمبي.. وأنا المدربة بتاعته".

بدوره علق الإعلامي عمرو أديب، عن احتفال البطلة المصرية: "احنا قدام معجزة رياضية بتحب البلد ممكن تتحول لفيلم سينمائي، البنت شالت جبل، نادية بتقوم وتنام على هدف عشان نشوف أحلى زغروطة منها".

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