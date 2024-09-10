إعلان

BBC

موجة حارة جديدة..الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

09:02 ص الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
  • عرض 6 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 6 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 6 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 6 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 6 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 6 صورة
    حالة الطقس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة 13 سبتمبر على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة تتراوح علي القاهرة ما بين 37: 38 درجة وعلى جنوب الصعيد 41: 43 وذلك بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة 13 سبتمبر .

ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا إضافة إلى نشاط لحركة الرياح على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية خلال فترات الصباح.

اقرأ أيضا:

قائمة بأسماء طلبات التصالح المرفوضة في حي الخليفة – صور

30 ألف لكل متوفي.. قرار عاجل من وزير الزراعة بشأن حادث العمال بالبحيرة

الطقس درجات الحرارة الأرصاد الأمطار
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سعاد صالح: لا يجوز للزوج أن يأخذ مليمًا واحدًا من زوجته إلا بإذن

إعلان

إعلان

القبض على سعد الصغير فور عودته من أمريكا
بعد التعديل.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا بتصفيات أمم أفريقيا
موجة حارة جديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة