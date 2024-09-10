أكثر خطورة للأطفال والمسنين.. كيف يحدث الجفاف وما طرق علاجه؟

كتب- أحمد جمعة:

نشرت هيئة الدواء المصرية، عددًا من المعلومات والنصائح بشأن التعامل مع حالات الجفاف.

ويحدث الجفاف عندما يتم فقد سوائل أكثر من التي يتم تتناولها، ولا يحتوي الجسم على ما يكفي من الماء والسوائل الأخرى للقيام بوظائفه الطبيعية.

وفي الوقت الذي قد يصاب أي شخص بالجفاف، فإنه يكون أكثر خطورة بشكل خاص على الأطفال وكبار السن.

وحددت هيئة الدواء في منشور توعوي أسباب الجفاف لدى الأطفال والبالغين، في عدة أسباب تشمل:

- قد يحدث بسبب العرق الغزير في الأيام الحارة، ويتم تعويض ذلك بشرب كمية كافية من الماء.

- بعض الأمراض كالحمى، الإسهال أو القيء.

- تناول بعض الأدوية كمدرات البول، ويحدث ذلك في حالة عدم شرب كمية كافية من الماء.

أعراض الجفاف

ووفق موقع "مايو كلينك" الطبي المتخصص، لا يعد العطش دائمًا مؤشرًا مبكرًا على حاجة الجسم إلى المياه، فلا يشعر العديد من الأشخاص، ولا سيما كبار السن، بالعطش حتى يُصابوا بالجفاف بالفعل، لذلك، من المهم أن تزيد من شرب المياه في الطقس الحار، أو عندما تكون مريضًا.

وقد تختلف علامات الجفاف وأعراضه أيضًا وفقًا للعمر، فتلك العلامات بالنسبة للرضع أو الأطفال الصغار تشمل:

- جفاف الفم واللسان

- عدم نزول دموع عند البكاء

- جفاف الحفاضات ثلاث ساعات

- عينان وخدان منخمصان

- انخماص البقعة الرخوة أعلى الجمجمة

- الفتور أو التهيج

أما العلامات بالنسبة للبالغين، فتشمل:

* العطش الشديد

* انخفاض عدد مرات التبول

* بول داكن اللون

* الإرهاق والدوخة

* التشوش

علاج الجفاف

ويشمل علاج الجفاف، عددًا من الإجراءات تشمل:

* شرب الماء مباشرة.

* الراحة.

* العلاج بالعقاقير ويشمل:

- أكياس محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم (تخلط مع الماء)، وذلك للرضع والأطفال الذين أصيبوا بالجفاف بسبب الإسهال أو القيء أو الحمى.

- الباراسيتامول في حالة وجود ارتفاع في حرارة الجسم.

- السوائل التي تُعطى عن طريق الحقن الوريدي في المستشفى، وذلك في الحالات الشديدة.