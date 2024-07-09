ماذا يعني تكليف مدبولي بالوزير المختص بشؤون الإصلاح الإداري؟

كتب- محمد سامي:

كلَّفَ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتولي مهمة الوزير المختص بشؤون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام عمله رئيسًا للحكومة الحالية.

علَّقَ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على تكليفه بمهام الإصلاح الإداري بجانب مهامه الأساسية، وهو تكليف برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، متابعًا، في حوار تليفزيوني، بأنه سيتم رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، قائلًا: "رضا المواطن مرتبط بكفاءة الموظف وقدرته على تقديم الخدمات للمواطنين".

يُذكر أن هذا التكليف ليس بجديد؛ ولكنه منذ خروج الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تبعية وزارة التخطيط وانتقال التبعية لرئاسة مجلس الوزراء، فأصبح رئيس الوزراء بحكم منصبه الوزير المختص بشؤون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه.

وكلَّفَ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتولي مهمة جديدة إضافة إلى مهام عمله رئيسًا للحكومة الحالية.

جاء ذلك وَفق نص القرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2024 بشأن إعلان التشكيل الحكومي الكامل، والمنشور في الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين.

وتضمنت المادة الخامسة من القرار، أن يكون الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بشؤون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه.