بعد حادث المعادي.. لميس الحديدي تصف سلوكيات الزفة المتهورة بـ"المرعبة"

كتبت- داليا الظنيني:

انتقدت الإعلامية لميس الحديدي السلوكيات المرورية الخطيرة التي أصبحت سمة للزفة الحديثة، وذلك في تعليقها على حادثة سقوط سيارة زفة عروسين المعادي في نهر النيل، والتي تحولت إلى مأساة،

وأعربت "الحديدي"، خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، عن استيائها من تحول الزفة من احتفال تقليدي بسيط إلى استعراض متهور للسيارات، يشكل خطرًا على المشاركين والمارة على حد سواء.

وأشارت إلى أن هذه السلوكيات تتضمن قيادة متهورة بسرعات عالية وحركات استعراضية خطيرة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى حوادث مأساوية مثل حادثة المعادي.

وقالت لميس الحديدي، إنها شاهدت مثل هذه السلوكيات بنفسها أثناء قيادتها، ووصفتها بأنها "مخيفة" و "مرعبة"، وأكدت أنها تتجنب القيادة في مثل هذه المواقف حرصًا على سلامتها.

كما انتقدت استخدام الشماريخ والألعاب النارية في الزفة، مشيرة إلى أنها تزيد من خطورة الموقف وقد تتسبب في حرائق أو إصابات.