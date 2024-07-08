وزارة العمل: حملة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمحافظة القاهرة

القاهرة في 8 يوليو- أ ش أ:

ذكرت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة القاهرة، بدأت فى حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر بناء على توجيهات وزير العمل محمد جبران خلال زيارته لمديرية العمل بالأمس ، بشأن تكثيف الحصر للعمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل والإنتاج فى جميع مناطق محافظة القاهرة، وتقديم كل أشكال الدعم للمستحقين من هذه الفئة التي تحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، مع الالتزام بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، فى تقريرٍ للوزارة، أن مكتب شرق مدينة نصر نظم حملة ميدانية أسفرت عن تسجيل وحصر 84 عاملاً غير منتظم، والتي لا تشملها قواعد بيانات تمهيدا لبحث رعايتهم اجتماعيا وصحياً من خلال المنظومة التي أنشأتها الوزارة لخدمة تلك الفئة ، من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة للمديرية، والمشكلة لحصر وتسجيل تلك الفئة ، وشمولهم بمظلة الرعاية والحماية التي توفرها الوزارة للمسجلين بقاعدة بياناتها .

وأكد مدير مديرية العمل على استمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة فى كافة المشروعات داخل المحافظة لحمايتهم من المخاطر وتوفير حياة كريمة لهم ووصول الرعاية لمن يستحقها.