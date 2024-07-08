الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي ويثمن تصريحات الحكومة

كتب- محمد نصار:

توجه مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرص على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومواصلة العمل من أجل مجتمع أكثر شمولًا وازدهارًا.

وثمن مجلس الأمناء، في بيان قبل قليل، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال عرض برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، اليوم، لاعتماد برنامج الحكومة على توصيات جلسات الحوار الوطني، ما يؤكد حرص الحكومة على عملية الإصلاح الشاملة، التي تحقق الاستقرار على المدى الأطول، والتي من شأنها أيضا المساهمة في جهود التنمية وجهود مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.