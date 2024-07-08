قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يتضمن الإعلان الكامل عن تشكيل الوزراء ونوابهم في مختلف المحافظات.

وتضمن القرار الجمهوري الذي حمل رقم 258 لسنة 2024، تعيين الوزراء ونوابهم على النحو التالي:

الوزراء

- الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد، رئيسًا لمجلس الوزراء.

- الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية البشرية وزيرا للصحة والسكان.

- المهندس كامل عبد الهادي فرج الوزير، نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزيرا للنقل والصناعة.

- الفريق أول عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر، وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي.

- الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

- محمود توفيق عبد الجواد قنديل، وزيرًا للداخلية.

- الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز، وزيرًا للبيئة.

- الدكتور عمرو أحمد سميح طلعت، وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- الدكتور أشرف صبحي محمد حسين عامر، وزيرًا للشباب والرياضة.

- الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.

- محمد محمد صالح الدين مصطفى، وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي.

- الدكتور هاني عاطف نبهان سويلم، وزيرًا للموارد المائية والري.

- المهندس محمود مصطفي كمال عصمت، وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة.

- الدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس، وزيرًا للتنمية المحلية.

- أحمد أشرف علي كجوك، وزيرًا للمالية.

- شريف فتحي علي عطية، وزيرًا للسياحة والآثار.

- الدكتورة مايا محمد عبد المنعم مرسي، وزيرًا للتضامن الاجتماعي.

- الدكتور شريف محمد فاروق علي مصطفى، وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.

- الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

- المستشار عدنان فنجري أبو جبل حسين، وزيرًا للعدل.

- المستشار محمود فوزي عبد الباري عصر، وزيرًا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

- الدكتور أسامة السيد محمود محمد الأزهري، وزيرًا للأوقاف.

- الدكتور سامح أحمد زكي الحفني، وزيرًا للطيران المدني.

- المهندس شريف مجدي حسين أحمد الشربيني، وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- علاء الدين فاروق زكي السيد، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.

- المهندس محمد إبراهيم أحمد شيمي، وزيرًا لقطاع الأعمال العام.

- المهندس حسن محمد حسن الخطيب، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.

- محمد عبد العزيز جبران عبد الحليم، وزيرًا للعمل.

- الدكتور أحمد فؤاد عبد السلام هنو، وزيرًا للثقافة.

- الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف رمضان سعد، وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني.

- المهندس كريم إبراهيم علي بدوي، وزيرًا للبترول والثروة المعدنية.

نواب الوزراء

المهندسة غادة مصطفي لبيب عبد الغني أبو زيد، نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- منتصر مناع ميهوب جاد الحق، نائبًا لوزير الطيران المدني.

- المهندس أحمد محمد ضاهر محمد حسين، نائبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

- المهندس مصطفى إبراهيم علي الصياد، نائبًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

- الدكتور سيد إسماعيل علي أحمد، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- المهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي، نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- المهندس بكر محمد عبد الوهاب البيومي، نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- الدكتور أيمن محمد بهاء الدين صادق البصال، نائبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

- الدكتورة عبلة أحمد علي الألفي، نائبًا لوزير الصحة والسكان.

- الدكتور محمد محمود ناصر الطيب، نائبًا لوزير الصحة والسكان.

- الدكتور عمرو محمد قنديل شمس الدين، نائبًا لوزير المالية.

- شريف محمد فتحي الكيلاني، نائبًا لوزير المالية.

- ياسر سمير صبحي کامل، نائبًا لوزير الخارجية والهجرة.

- السفير نبيل رياض حبشي غطاس، نائبًا لوزير الخارجية والهجرة.

- السفير أبو بكر محمد حفني محمود، نائبًا لوزير الخارجية والهجرة.

- الدكتور حسام الدين محمد صالح السيد عثمان، نائبًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- المهندسة صباح محمد عبد اللطيف مشالي، نائبًا لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

- نهاد شاهين علي شاهين، نائبًا لوزير النقل.

- المهندس ماجد محمد عبد الحميد متولي، نائبًا لوزير النقل.

- المهندس وجدي شحات عبد الحكيم رضوان، نائبًا لوزير النقل.

- المهندسة مرجريت صاروفيم مينا يوسف، نائبًا لوزيرة التضامن الاجتماعي.

- وليد حسين أبو المجد علي، نائبًا لوزير التموين والتجارة الداخلية.