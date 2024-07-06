لميس الحديدي: جهود مصرية حثيثة لرأب الصدع بين الفرقاء السودانيين



كتبت- داليا الظنيني:

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بجهود مصر الحثيثة لإنهاء الصراع في السودان، وذلك في إطار تعليقها على وقائع مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية المنعقد في القاهرة.

وأكدت "الحديدي"، خلال برنامجها "كلمة أخيرة"، عبر فضائية "أون"، أن مصر تسعى جاهدة منذ بداية الأزمة قبل 15 شهرًا لرأب الصدع بين الفرقاء السودانيين، وتحقيق التوازن في موقفها تجاه جميع الأطراف، بهدف وقف الحرب التي خلفت آثارًا إنسانية مروعة.

وأشارت الحديدي إلى أن مصر تحرص على تقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني، سواء من خلال إرسال المساعدات أو حشد الدعم الدولي لتقديم المزيد من المساعدات.

وأكدت أن السودان ليس مجرد دولة جوار، بل هو عمق استراتيجي لمصر، وأن مصر لن تتأخر عن دعم السودان حتى في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.

وأوضحت الحديدي أن مصر تبذل جهودًا سياسية كبيرة لرأب الصدع بين الفرقاء السودانيين، وتسعى لحشد الدعم الدولي لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي انطلاقًا من حرص مصر على أمن واستقرار السودان، الذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.