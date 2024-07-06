من مسجد السيدة زينب.. بدء احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد



كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



بدأت منذ قليل وزارة الأوقاف احتفالها بالعام الهجري الجديد 1446هــ اليوم السبت 6 يوليو 2024م عقب صلاة المغرب من مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة.

وحضر الإحتفال محافظ القاهرة نائباً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أسامة الإزهري وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد غفير من المسئوليين. يذكر أن الشيخ محمد الخشت قد بدء احتفال وزارة الأوقاف بتلاوة ماتيسر من القرآن.

وكان قد هنأ فضيلة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الهجري الجديد، سائلًا الله (عز وجل) أن يجعله عامًا مباركًا حافلًا بالخير، وأن يبسط الله فيه الرخاء والسداد والحفظ على وطننا العظيم، وأن يجعله الله مفتاح سرور وأمان وهمة لكل أبناء الوطن والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية كلها.

كما وأناب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قيادات الأوقاف بالمديريات الإقليمية في الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1446هــ كل في محافظته.