طارق شكري: لقاءات برلمانية مع وزير الإسكان الجديد لبحث مستقبل التطوير العقاري



كتب- حسن مرسي:

كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن عزم اللجنة عقد لقاءات مع وزير الإسكان الجديد بداية من الأسبوع المقبل.

في تصريح له خلال برنامج "عقار مصر"، أكد شكري، أن اللقاءات ستركز على مناقشة سبل تحقيق المصلحة العامة في مجال التطوير العقاري، بما يضمن تحقيق التوازن بين أطراف العملية التنموية: الدولة، والمطور العقاري، والمواطنين المستفيدين.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن السياسة العامة لوزارة الإسكان ثابتة، وتتمثل في استكمال المشاريع القومية الجارية، وتوفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وشدد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن الحفاظ على المناخ العام والاستقرار في قطاع الإسكان يمثل أولوية قصوى للجنة خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، أشار شكري إلى أن خطاب الرئيس السيسي للحكومة تضمن تكليفات واضحة بتحسين أوضاع المواطنين، وتوفير السكن المناسب، واستكمال مشروعات "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحقيق مصالح المواطنين وتحسين جودة حياتهم.