إعلان

BBC

طارق شكري: لقاءات برلمانية مع وزير الإسكان الجديد لبحث مستقبل التطوير العقاري

08:12 م الجمعة 05 يوليه 2024

النائب المهندس طارق شكري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتب- حسن مرسي:

كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن عزم اللجنة عقد لقاءات مع وزير الإسكان الجديد بداية من الأسبوع المقبل.

في تصريح له خلال برنامج "عقار مصر"، أكد شكري، أن اللقاءات ستركز على مناقشة سبل تحقيق المصلحة العامة في مجال التطوير العقاري، بما يضمن تحقيق التوازن بين أطراف العملية التنموية: الدولة، والمطور العقاري، والمواطنين المستفيدين.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن السياسة العامة لوزارة الإسكان ثابتة، وتتمثل في استكمال المشاريع القومية الجارية، وتوفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وشدد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن الحفاظ على المناخ العام والاستقرار في قطاع الإسكان يمثل أولوية قصوى للجنة خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، أشار شكري إلى أن خطاب الرئيس السيسي للحكومة تضمن تكليفات واضحة بتحسين أوضاع المواطنين، وتوفير السكن المناسب، واستكمال مشروعات "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحقيق مصالح المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

طارق شكري التطوير العقاري الإسكان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الري يلتقي مدير المكتب الإقليمى للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP

إعلان

إعلان

إخلاء شواطئ بالإسكندرية حفاظًا على أرواح المصطافين.. ماذا يحدث في عروس المتوسط؟ (فيديو وصور)
مجدي الجلاد: "أونا" أكبر مجموعة إعلام إلكترونية في مصر.. و"المصري اليوم" تجربة متفردة - فيديو