إعلان

BBC

رئيس المجلس الأعلى للإعلام يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجرى الجديد

05:12 م الجمعة 05 يوليو 2024

الكاتب الصحفي كرم جبر

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب-عمرو صالح:

هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٦ هـ.

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر: "يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، بأصدق التهاني بحلول العام الهجري الجديد"، مضيفًا: "ندعو الله أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق لتحقيق مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر".

وأضاف رئيس المجلس: "ندعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية ومصرنا الغالية وشعبها العظيم بكل الخير والرخاء والأمن والأمان.

اقرأ أيضا:

مدبولي: توجيه رئاسي بالتواصل مع المواطنين وحل شكاواهم بالتعاون مع الجهات المختصة

المفتي وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص

كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الهجري الجديد
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الليلة تصل لـ 72 ألف جنيه.. 55 صورة ترصد أرخص وأغلى فنادق العلمين الجديدة

إعلان

إعلان

* مجدي الجلاد: حلمي المهني الحالي أن أقول رأيي للمسؤولين ومحدش يزعل