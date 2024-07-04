مرصد الأزهر يصدر مؤشره الشهري للعمليات الإرهابية في باكستان يونيو الماضي

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الوضع الأمني في باكستان ضمن قراءاته الشهرية لأنشطة الجماعات المتطرفة في البلاد. وبناء على مؤشر الهجمات الإرهابية لشهر يونيو 2024، نفذ 42 هجومًا إرهابيًا أسفر عن مقتل 38 فردًا من قوات الأمن؛ فيما أُصيب 45 آخرون بجروح بالغة، وذلك مقابل 23هجومًا إرهابيًا في مايو الماضي أسفر عن 34 قتيلًا، وإصابة 15 آخرين.

وبحسب بيان للمرصد، الخميس، قتل نحو 30 مدنيًا، وأٌصيب 29 آخرين في هجمات يونيو، ما يشير إلى ارتفاع عدد الهجمات الإرهابية بنسبة قدرها 46.3% مقارنة بشهر مايو، كما سجل عدد الضحايا زيادة قدرت بـ 10.6 %، و67.7 % في عدد المصابين.

ويقف وراء معظم هجمات يونيو كل من: جيش تحرير بلوشستان، وحركة طالبان باكستان، وتنظيم داعش الإرهابي. وتخلل تلك الهجمات استهداف الكمائن ونقاط تفتيش تابعة للشرطة والجيش بالقنابل اليدوية والأسلحة الثقيلة.

وبالنظر إلى مناطق تمركز العمليات الإرهابية، نجد أن أغلبها نفذ في المناطق الحدودية المتاخمة لأفغانستان، مثل: إقليم البلوشستان، ووزيرستان، وخيبربختونخواه، والبنجاب. وكان إقليم "خيبر بختونخواه" هو الأكثر تضررًا من حيث عدد الهجمات والإصابات مقارنة بالمناطق الأخرى من البلاد.

ووفقًا لمؤشر مرصد الأزهر فإن أجهزة الشرطة وقوات الأمن والجيش كثفت عملياتها ضد الجماعات الإرهابية وأماكن تمركزها في جميع أنحاء باكستان، خاصة المناطق الحدودية التي تمثل التحدي الأكبر أمام إقرار الأمن الشامل في باكستان.

ونفذت جهات إنفاذ القانون عددًا من العمليات العسكرية الشاملة في يونيو، والتي أدت إلى تحييد 43 إرهابيًا، واعتقال 225 آخرين، في حصيلة أعلى من المعلن في مايو الماضي الذي سقط خلاله 92 قتيلًا من الجماعات الإرهابية واعتقل 89 آخرين.