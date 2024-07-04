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السيسي يمنح وسام الجمهورية لرئيسي مجلس الدولة والنيابة الإدارية السابقين

03:59 م الخميس 04 يوليه 2024

الرئيس السيسي

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كتب- محمد فتحي:

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكلٍ من: المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.

في سياق أخر، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين لكلٍ من المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيسًا لمجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

وفي هذا السياق، أعرب الرئيس عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، مؤكدًا مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق، وفقًا للدستور والقانون.

وأشاد الرئيس بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة، في حماية حقوق المواطنين، وصون مصالح الوطن.





السيسي وسام الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي
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