وزير الثقافة: بناء الإنسان المصري على رأس أولويات عمل الوزارة

كتبت -داليا الظنيني:

قال أحمد هنوً وزير الثقافة، إنه سيعمل على تصدير الحضارة المصرية خارج الحدود الجغرافيه من خلال القوى الناعمة المصرية.

وأضاف هنو خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى "شريف عامر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر "، الأربعاء، أن بناء الإنسان المصري سيكون على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال العمل على تعزيز القيم والمبادئ الإيجابية لدى جميع أفراد المجتمع، ودعم دور الثقافة في تنمية مهارات الشخصية المصرية، وصقل قدراتها، ونشر الوعي والمعرفة، وتشجيع الإبداع والابتكار، ودعم الموهوبين.

وتابع: سأسعى للاستفادة من القوى الناعمة التى تتميز بها مصر، مردفا: استعرضت اليوم فى أول يوم عمل بالوزارة موقف جميع الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة.