موجة شديدة الحرارة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة



كتبت -داليا الظنيني:

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة شديدة الحرارة التي تمر بها البلاد مستمرة الأيام المقبلة، ولا تزال تؤثر على كافة أنحاء البلاد بداية من القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء باستثناء السواحل الشمالية.

وأضافت خلال مداخلة تلفزيونية، أن درجات الحرارة الفترة الحالية أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو من درجتين إلى 3 درجات مئوية، إلى جانب ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات النهار والليل وهذا ما يزيد الإحساس بارتفاع الحرارة.

وأوضحت أنه بالرغم من تسجيل السواحل الشمالية درجة حرارة تصل إلى 32 درجة مئوية إلا أن نسبة الرطوبة عليها تسجل أكثر من 90%.

وتابعت: مستمرون في الأجواء شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 37 إلى 38 درجة مئوية، وتصل إلى 42 درجة على جنوب الصعيد، و33 درجة على السواحل الشمالية.